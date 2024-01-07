شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربى الناصرى: ما تشهده سيناء حاليا من تنمية كنا نظنه مستحيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، إن جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور جهود قوية، حيث قامت القيادة السياسية بدور عظيم في إخلاء مصر من عناصر الإرهاب والقضاء على محاولات تحويل سيناء إلى ولاية منعزلة عن الدولة المصرية، وتعود سيناء لمصر ثانية كاملة بأهلها وأرضها وليس مجرد شعارات.

وأضاف "أبو العلا" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن سيناء كانت مهملة وبعيدة عن أعين القيادة السياسية كأنها لم تكن جزء من مصر وهو ما جعلها مطمع للكثير من الأعداء في السيطرة عليها وتخللها بأشكال مختلفة خاصة أن مساحتها كبيرة للغاية تعتبر أكبر من دول أخرى، إلا أنه بجهود القيادة السياسة والجيش المصري والشرطة استطاعت سيناء استرداد أمنها وهو الأمر الذى كان يظنه البعض مستحيلا.