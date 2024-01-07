أدى الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شاشات المغادرة و الوصول في مطار بيروت الدولي الى تعطل نظام تفتيش الحقائب "bhs"، وتعمل فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار إلى تطبيق الخطة البديلة، وابقاء الحركة طبيعية في المطار مع كافة الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار.

كانت هذه تفاصيل خبر خطة بديلة لفصيلة التفتيشات في قوى الأمن في المطار لابقاء الحركة طبيعية بعد الهجوم السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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