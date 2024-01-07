حزب الله: استهداف مواقع المرج وميتات وثكنة شوميرا ومحيط موقع المطلة

أعلن حزب الله في بيان، بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 تموضعات لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

واعلن بانه "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏

كما اعلن بانه "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 تجمعات لجنود العدو في محيط ‏موقع ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏