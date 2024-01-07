حزب الله: استهداف مواقع المرج وميتات وثكنة شوميرا ومحيط موقع المطلة

أعلن حزب الله في بيان، بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 تموضعات لجنود العدو في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".
واعلن بانه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
كما اعلن بانه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم الأحد 7-1-2024 تجمعات لجنود العدو في محيط موقع ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
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