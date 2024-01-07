القصف الاسرائيلي استهدف كفركلا والهبارية وطيرحرفا والرحراح بين شيحين ومجدل زون

أطلقت مسيرة اسرائيلية صاروخين على الاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا، كما استهدف القصف المدفعي المعادي منطقة الرحراح ما بين بلدتي شيحين ومجدل زون. وتعرضت بلدة كفركلا لقصف معاد بالقنابل الفوسفورية، واستهدفت مسيرة معادية بلدة الهبارية بعدد من الصواريخ.

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