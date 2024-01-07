الخارجية الصينية ستفرض عقوبات على 5 شركات أميركية لبيعها اسلحة الى تايوان

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستفرض عقوبات على 5 شركات أميركية للصناعات العسكرية، وذلك رداً على مبيعات أسلحة إلى تايوان.
وذكر المتحدث في بيان، إن مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة "تقوّض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان". ولفت الى أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات، وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.
وأوضح المتحدث أن الشركات الخمس هي: "BAE Systems Land and Armament، وAlliant Techsystems Operation، وAeroVironment، وViasat، وData Link Solutions".
وتأتي العقوبات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان المقررة في 13 كانون الثاني الجاري، والتي وصفتها الصين بأنها "اختيار بين الحرب والسلام".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، وافقت الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.
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