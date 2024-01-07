مراسل الجزيرة بعد استشـ.ـهاد نجله حمزة: مشبعون بالإنسانية وعدونا مشبع بالقتـ.ـل

الشارقة - اميمة ياسر - علق وائل الدحدوح، مراسل قناة "الجزيرة" الإخبارية في قطاع غزة، على خبر استشهاد نجله الأكبر حمزة، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتـ.ـلال الإسرائيلي.

وقال "الدحدوح" في تصريحات تليفزيونية: "نحزن ونتألم ولكننا مشبعون بالإنسانية وعدونا مشبع بالقتـ.ـل والحقد.. ماضون في عملنا ولا شيء نخذل منه."

وأضاف مراسل "الجزيرة": "هذا هو التحدي الكبير، فليس هناك أصعب من ألم الفقد، فكيف إذا كان الولد البكر، فلذة كبدي، كان كل شيء، مردفًا: "نحن نبكي لكنها دموع الإنسانية والكرم والشهامة وليست دموع الخوف والاستكانة. "

وتابع: "بعد فقدان الأسرة وفقدان حمزة نحن مستمرون في عملنا، لكن على كل العالم أن ينظر إلى ما يحدث في قطاع غزة، ما يحدث فيه ظلم لنا كصحفيين، قيل أن عمل الصحفيين مكفول بالمواثيق الدولية، ومع ذلك تسفك دماء الصحفيين في غزة."

واختتم وائل الدحدوح: "يجب وضع حد لدمـ.ـاء الصحفيين، وأتمنى أن تكون دماء ابني آخر دمـ.ـاء الصحفيين ودمـ.ـاء أهالي غزة."