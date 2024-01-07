انت الان تتابع خبر العام الحالي.. الكشف عن اختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان: "هذا العام، تخطط قوات الصواريخ الاستراتيجية لإجراء 7 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات".

وأضافت أنه "على مدى السنوات الخمس الماضية، نفذت قوات الصواريخ الاستراتيجية أكثر من 20 عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات كجزء من اختبارات الطيران لأنظمة الصواريخ المتقدمة والتدريبات للقوات المسلحة الروسية".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في يونيو من العام الماضي، أن تسليح الثالوث النووي الروسي يسمح بضمان توازن القوى العالمي.

وأضاف أن نحو نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية مجهزة بمنظومات صواريخ "يارس"، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تطوير الثالوث النووي، وتابع: "بالفعل حوالي نصف وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية مجهزة بأحدث منظومات يارس الصاروخية".

