كوريا الشمالية تهدد برد قوي على «أي استفزاز»

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونج أون، قالت اليوم الأحد إن جيش بلادها سيطلق على الفور «وابلاً من النيران» في حالة حدوث أي استفزاز.

جاءت هذه التعليقات بعدما قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية، أمس السبت، بالقرب من حدودهما البحرية، وبعد إطلاق مماثل لأكثر من 200 قذيفة بالمنطقة في اليوم السابق.

وقالت سول إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 90 قذيفة اليوم الأحد.

وقال الجيش الكوري الشمالي إنه لا يشكل أي تهديد لكوريا الجنوبية لأن تدريبات إطلاق النار جرت بمحاذاة الحدود.

كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية

وقالت كيم يو جونغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: «دعوني أوضح مرة أخرى أن جيشنا قد فتح بالفعل الزناد».

وأضافت: «سيطلق جيشنا، على الفور، وابلاً من النيران في حالة حدوث أي استفزاز بسيط».

ورغم أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات على إطلاق النار في البحر يوم الجمعة رداً على قذائف المدفعية، إلا أن وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية قالت إنه لا توجد خطة للقيام بذلك بعد أحداث أمس السبت.

وأدت التدريبات القتالية، التي جرت يوم الجمعة، إلى صدور تحذيرات لسكان الجزر الحدودية الكورية الجنوبية للاحتماء في الملاجئ.

وحث جيش كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية على وقف النشاط العسكري الذي يثير توتراً قرب الحدود.