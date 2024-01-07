روسيا تعلن خسائر جيش أوكرانيا في جبهتي دونيتسك وكوبيانسك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك ألحقت أضراراً بأفراد ثلاثة ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب «نوفوميخيلوفكا» و«ستارومايورسكوي» و«أوجليدار» في دونيتسك و«بريوتنوي» بمنطقة زابوريجيا.

وقالت الوزارة إن الجيش الأوكراني تكبد نحو 130 جندياً ودبابة، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة «في اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات مجموعة الشرق القتالية، مدعومة بضربات الطيران والمدفعية، أضرارا بأفراد اللواء الجوي الهجومي 79 ولواء الدفاع الإقليمي الميكانيكي 72 ولواء الدفاع الإقليمي 128 قرب نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي وأوجليدار».

وقالت الوزارة إن الجيش الأوكراني «تكبد نحو 130 جندياً ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين».

وأوضحت الوزارة أيضاً أن نيران المدفعية المضادة دمرت ثلاث وحدات مدفعية ذاتية الدفع من طراز «كراب»، ومدفعي «هاوتزر» من طراز«إف إتش-70»، ومدفعين من طراز «دي-30»، ومدفعين مضادين للدبابات من طراز «رابيرا»، ومستودعا للذخيرة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة «الغرب» القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية تصدت لـ 4 هجمات أوكرانية على اتجاه «كوبيانسك» خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 50 جندياً و5 مركبات. وأضافت الوزارة «في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات مجموعة الغرب القتالية، مدعومة بضربات الطيران والمدفعية، بالتصدي لـ 4 هجمات شنتها الألوية الميكانيكية 32 و43 و115 و95 المحمولة جوا قرب مستوطنات سينكوفكا وإيفانوفكا ومنطقة خاركوف وتيرني».

وأكدت الوزارة أنه «بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار بأفراد لواءي الدفاع الإقليميين 103 و105 قرب مستوطنتي كيسلوفكا وميلوفوي بمنطقة خاركوف»

وقالت الوزارة، إن الجيش الأوكراني «تكبد أكثر من 50 جندياً ومركبتين من طراز بي إم بي و3 سيارات».