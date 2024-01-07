شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين استشهاد الصحفيين مصطفى الثريا وحمزة الدحدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة العدوان الصهيوني على غزة والذي نتج عنه استشهاد أكثر من 100 صحفي فلسطيني، وكان آخرهم استشهاد الصحفيين مصطفي الثريا وحمزة الدحدوح (نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح) بقصف من الاحتلال الاسرائيلي استهدف سيارة صحافة فى رفح جنوب قطاع غزة كانا يستقلانها خلال تغطيتهم الصحفية.

والاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد مطالبته بمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين الى المحاكم الجنائية الدولية وفتح تحقيق دولي فى هذا الجرائم التى أسفرت عن استشهاد الكثير من الصحفيين الفلسطنيين خلال ادائهم لمهاهم الصحفية.

واتحاد الصحفيين العرب يبعث بخالص العزاء والمواساة الى اسرتي الصحفيين الفلسطينيين مصطفي الثريا وحمزة الدحدوح وإلى جميع أسر الصحفيين الفلسطينيين تغمد الله الصحفيين الشهداء برحمته الواسعة .