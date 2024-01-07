اقرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "بوقوع أضرار" في قاعدة جبل ميرون التي استهدفها حزب الله ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، دون أن توضح حجم الضرر.
ولفتت الاذاعة الاسرائيلية الى أن "منظومة المراقبة الجوية الإسرائيلية بشكل عام لم تتضرّر، وأن الجيش فتح تحقيقا في الهجوم".
واليوم أعاد الجيش الإسرائيلي تشغيل منطاد تجسس شمالي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي تقرّ "بوقوع أضرار" في قاعدة ميرون التي استهدفها حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.