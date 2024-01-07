إذاعة الجيش الإسرائيلي تقرّ "بوقوع أضرار" في قاعدة ميرون التي استهدفها حزب الله

اقرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "بوقوع أضرار" في قاعدة جبل ميرون التي استهدفها حزب الله ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، دون أن توضح حجم الضرر.

ولفتت الاذاعة الاسرائيلية الى أن "منظومة المراقبة الجوية الإسرائيلية بشكل عام لم تتضرّر، وأن الجيش فتح تحقيقا في الهجوم".

واليوم أعاد الجيش الإسرائيلي تشغيل منطاد تجسس شمالي البلاد.