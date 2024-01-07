النشرة: الشاشات في مطار بيروت تعود للعمل ومعلومات اولية تتحدث عن عمل داخلي من قبل موظف وليس قرصنة خارجية

افاد معلومات لـ "النشرة" بان "الشاشات في مطار بيروت عادت للعمل بعد تعرضها للقرصنة قبل قليل، وتحدثت المعلومات الاولية عن عمل داخلي من قبل موظف وليس قرصنة خارجية".

وفي التفاصيل، اوضحت المعلومات بأن "نظام الـonline في مطار بيروت لم يتعرض للخرق، وما حصل هو تغيير لمحتوى الشاشات التي تعرض حركة الاقلاع والهبوط داخل المطار، و هذا الامر غير مرتبط بالحواسيب الموصولة على الموقع الالكتروني، وبالتالي يتم تغيير المحتوى من داخل المكاتب".