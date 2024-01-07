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افاد معلومات لـ "النشرة" بان "الشاشات في مطار بيروت عادت للعمل بعد تعرضها للقرصنة قبل قليل، وتحدثت المعلومات الاولية عن عمل داخلي من قبل موظف وليس قرصنة خارجية".
وفي التفاصيل، اوضحت المعلومات بأن "نظام الـonline في مطار بيروت لم يتعرض للخرق، وما حصل هو تغيير لمحتوى الشاشات التي تعرض حركة الاقلاع والهبوط داخل المطار، و هذا الامر غير مرتبط بالحواسيب الموصولة على الموقع الالكتروني، وبالتالي يتم تغيير المحتوى من داخل المكاتب".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الشاشات في مطار بيروت تعود للعمل ومعلومات اولية تتحدث عن عمل داخلي من قبل موظف وليس قرصنة خارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.