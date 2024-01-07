أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قرارا حمل الرقم 1/م تاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٤ قضى بتكليف رئيس دائرة المحافظة رواد سلوم بتفتيش المصالح والدوائر التابعة لمحافظة البقاع، الموجودة في مبنى المحافظة وخارجه، بالإضافة إلى مراقبة دوام الموظفين فيها وتلقي المراجعات والشكاوى بهذا الخصوص، على أن يرفع تقريرا بالواقع مرة كل شهر على الأقل.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع كلف رئيس دائرة المحافظة بتفتيش الإدارات كافة في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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