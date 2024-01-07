متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يعتصمون في لندن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين اعتصاما عند جسر وستمنستر في لندن، في أول مظاهرة كبرى لهم هذا العام الجديد. وأغلق مئات المحتجين الجسر والطرق المحيطة به بعد مسيرة من سانت جيمس بارك في لندن، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وجدد المشاركون في المظاهرة، التي نظمها ائتلاف فلسطين الحرة، الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما دعوا المملكة المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.



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