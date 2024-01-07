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استشهاد 122 فلسطينيا خلال 24 ساعة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 122 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفعت حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22 ألفا و722 قتيلا و166 مصابا.

من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي قام بنبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق مدينة غزة وسرق 150 جثة منها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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