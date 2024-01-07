شكرا لقرائتكم خبر استشهاد 122 فلسطينيا خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 122 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفعت حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22 ألفا و722 قتيلا و166 مصابا.

من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي قام بنبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق مدينة غزة وسرق 150 جثة منها.