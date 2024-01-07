استشهاد 122 فلسطينيا خلال 24 ساعة

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وذكرت في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفعت حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22 ألفا و722 قتيلا و166 مصابا.
من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي قام بنبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق مدينة غزة وسرق 150 جثة منها.
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