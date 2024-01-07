إسرائيل تنشر صورة لقائد كتائب القسام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر الجيش الإسرائيلي صورة من المفترض أنها تظهر قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، وتمت مشاركة الصورة على نطاق واسع. وتظهر الصورة رجلا رمادي الشعر ملتحيا يحمل نقودا في يده اليسرى وكوبا بلاستيكيا في يده اليمنى. وحتى بداية الحرب في غزة كانت لدى إسرائيل صور قديمة للغاية للرجل الذي ينظر إليه باعتباره أحد العقول المدبرة للهجمات المباغتة التي شنتها حماس وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر.

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