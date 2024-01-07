وزير الخارجية الأمريكي: دعوات تهجير الفلسطينيين تصعيد غير مقبول

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن دعوات تهجير الفلسطينيين تصعيد غير مقبول، مؤكدا أنه منذ بداية الأزمة نعمل على منع توسع الصراع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي رفقة رئيس الوزراء القطري، أن هذا الصراع يمكن أن يتوسع ما سيؤدي إلى كثير من المعاناة، لافتا إلى أن أعداد كبيرة من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا حتى الآن.

وتابع أن هجمات الحـوثيين في البحر الأحمر تضر بالاقتصاد العالمي، لافتا إلى أننا نحث إسرائيل على العمل من أجل تقليل الضحايا بين المدنيين.

وفي سياق متصل أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن تداعيات استمرار الحرب على غزة ستكون كارثية على الجميع، ما يستدعي من العالم بأكمله الضغط لوقف الحرب على القطاع.

جاء ذلك خلال مباحثات العاهل الأردني مع رئيس رواندا بول كاجامي، اليوم الأحد، خلال لقائهما بالعاصمة كيجالي، حيث تنال اللقاء مستجدات الأوضاع بالمنطقة، خصوصا ما تشهده غزة من تطورات خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي، والوضع الإنساني المأساوي في القطاع.

وجدد الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستمر.

وثمن العاهل الأردني مساهمة رواندا في الاستجابة الإنسانية في غزة من خلال إرسال طائرة مساعدات إغاثية وإنسانية للقطاع.

وأكد أن تداعيات استمرار الحرب على غزة ستكون كارثية على الجميع، ما يستدعي من العالم بأكمله الضغط لوقف الحرب على القطاع.

وأعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على رفض الأردن للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرا من أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

واتفق الملك عبدالله الثاني ورئيس رواندا، طبقا لبيان الديوان الملكي، على توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد الزعيمان حرصهما على توطيد علاقات الصداقة التي تجمع الأردن ورواندا، وأهمية البناء عليها تحقيقا لمصالحهما المشتركة.