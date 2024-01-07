"الجيل" يزور كاتدرائية العذراء مريم لتهنئة أقباط الدقهلية بعيد الميلاد

القاهرة - سامية سيد - قدم وفد من حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا للحزب وأمين عام المحافظة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة ولفيف من الشخصيات العام وقيادات وكوادر المحافظة، حيث استقبلهم الأنبا صليب نائب بابوى الإبراشية المنصورة وتوابعها وأسقف مدينة ميت غمر وتوابعها ودادقوس والأنبا سيرافيم وديع وكيل المطرانية والقمص مسئول العلاقات بكاتدرائية السيدة مريم العذراء بالدقهلية، والأنبا أسقف الدقهلية.

ونقل الدكتور حسن هجرس، تحيات وتهنئة أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات حزب ”الجيل الديمقراطى “ للإخوة الأقباط على رأسهم الأستاذ ناجى الشهابى، رئيس الحزب، مؤكدًا أن الشعب المصرى نسيج واحد لا يستطيع أحد تفرقته أو إثارة الفتنة بين أبنائه، وسيظل دائمًا فى رباط إلى يوم الدين، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان ومن ثم بفضل وحدة الشعب المصرى خلف القيادة الساسية وجيشه العظيم.

ودعا الصحفى سمير الدسوقى، أمين إعلام حزب ”الجيل “ بالدقهلية أن يحفظ الله مصر ويجنب شعبها الفتن، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة ويُعيد تلك الأيام بالخير على سائر المسلمين والمسيحيين فى جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن روح المحبة والترابط التى تجمع بين جميع طوائف الشعب المصرى تتجلى فى أبهى صورة لها فى مصر وتعطى القدوة فى التسامح بين الأديان.