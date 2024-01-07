مقتل صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة أحدهما نجل وائل الدحدوح والآخر متعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية

أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل صحافيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع، أحدهما متعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية والثاني نجل مدير مكتب قناة "الجزيرة" في القطاع وائل الدحدوح.

وذكرت الوزارة "ارتقاء مصطفى ثريا [وهو مصور فيديو في الثلاثينات من العمر] وحمزة وائل الدحدوح في غارة على سيارة بمنطقة ميراج برفح جنوب قطاع غزة".

وتعاون ثريا مع وكالة الأنباء الفرنسية منذ 2019، إضافة إلى غيرها من وسائل الإعلام. أما الدحدوح فكان يعمل مع شبكة الجزيرة ويتابع حسابه الذي ينشر فيه يوميات الحرب على تطبيق "إنستاغرام" أكثر من مليون شخص. ونشر قبل مقتله بساعتين تقريبا قصة ظهر فيها مواطنون ينتشلون جثامين من تحت ركام أحد المنازل وصورة أخرى لقتلى داخل أكفان فيما يبدو أنه في مشرحة.

وكان وائل الدحدوح فقد زوجته واثنين من أبنائه وحفيده في قصف إسرائيلي في الأسابيع الأولى من الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول، كما تعرض لإصابة جراء قصف إسرائيلي في 15 كانون الأول أودى بحياة زميله المصور سامر أبو دقة.

وبمقتلهما يرتفع عدد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام الذي قتلوا منذ بدء الحرب إلى 77 وفقا للجنة حماية الصحافيين. ومن بين هؤلاء 70 صحافيا فلسطينيا وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين قضوا في جنوب لبنان.