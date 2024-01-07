المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف حيفا بصاروخ كروز مطور بعيد المدى

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، بانه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطوّر" بعيد المدى، هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة، في الأيام السابقة".

واوضح البيان "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".