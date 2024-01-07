معاريف: الحرب على غزة كلّفت الخزينة الإسرائيلية نحو 19 مليار دولار واميركا نقلت إلى إسرائيل ذخيرة بزنة 17 ألف طن

اشارت صحيفة "معاريف" الى انه بمرور ثلاثة أشهر للحرب على غزة، بدأت اسرائيل بحساب تكاليفها، فإن التكلفة المباشرة للحرب بلغت أكثر من 70 مليار شيكل (نحو 19 مليار دولار) حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت تكلفة الحرب في بدايتها 1.4 مليار شيكل يوميا، وتراجع هذا المبلغ إلى حوالي 400 مليون شيكل يوميا (110 مليون دولار)، ما يعني أن متوسط التكلفة اليومية للحرب هو 800 مليون شيكل (218 مليون دولار). وفي حال اتساع الحرب إلى لبنان، فإن تكلفتها اليومية المتوقعة سترتفع إلى ملياري شيكل.

وتراجعت هذه التكلفة بسبب انتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة للحرب، التي تعني أن تركيزها سيكون في شمالي قطاع وبعدد قوات أقل، إثر تسريح جنود احتياط، فيما تستمر الحرب بقوة كبيرة في جنوبي القطاع، وسيستمر ذلك حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل، وبعد ذلك تنتقل الحرب إلى المرحلة الثالثة في جنوبي القطاع أيضا، حسب الصحيفة.

وتشير التقديرات إلى أنه بموجب هذه الخطة، فإن التكلفة السنوية المباشرة للحرب على غزة ستبلغ 120 مليار شيكل تقريبا (نحو 35.5 مليار دولار). ويتوقع أن ترتفع ميزانية الأمن من 64 مليار شيكل إلى أكثر من 100 مليار شيكل (27.3 مليار دولار)، من أجل "ترميم الجيش الذي تآكلت كفاءاته، وزيادة احتياطي الأسلحة والذخيرة، والعناية بعائلات الجنود الثكلى والمصابين". وارتفعت ميزانية إعادة تأهيل الجنود الجرحى من 6 مليارات، عشية الحرب، إلى 9 مليارات حاليا (2.5 مليار دولار تقريبا).

ومنذ بداية الحرب على غزة، نقلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل ذخيرة بزنة 17 ألف طن. وتعتزم إسرائيل فتح خطوط إنتاج للذخيرة في السنة القريبة، بادعاء أنه "لا يمكنها البقاء لفترة طويلة في حالة تعلق بنوايا حسنة أميركية"، حسب الصحيفة. ويعتزم الجيش الإسرائيلي زيادة خطوط إنتاج الدبابات وناقلات الجند المدرعة، وشراء 20 مروحية مقاتلة من الولايات المتحدة.

في موازاة هذه التكلفة، يخطط الجيش الإسرائيلي لإلغاء خطة تقصير مدة الخدمة العسكرية النظامية، وأن تصل مدتها إلى 36 شهرا في الوحدات القتالية على الأقل. وفي حال استمرار الحرب، فإن الجيش الإسرائيلي سيستمر في الحفاظ على تأهب دائم لسلاح الجو، وقسم من قوات الاحتياط في هذا السلاح سينتقل إلى الخدمة العسكرية الدائمة.

وقبل نشوب الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول الماضي، استثمرت إسرائيل حوالي 3.5% من الناتج المحلي بالأمن، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% على الأقل، خلال العام الحالي.

وسرح الجيش الإسرائيلي 100 ألف جندي في الاحتياط، الذين عادوا إلى العمل، ولا يزال 170 ألف جندي في الاحتياط مجندين، وحسب الصحيفة، فإن قسما منهم سيُسرح قريبا.

ووفقا لموقع "واينت" الإلكتروني، فإن تكلفة الحرب المباشرة مع المساعدات للمرافق الاقتصادية في جميع المجالات بلغت حوالي 217 مليار شيكل (59 مليار دولار تقريبا)، حتى نهاية الأسبوع الماضي.

واستدعى الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب 360 ألف جندي في الاحتياط. ويحصل جندي الاحتياط على مبلغ 300 شيكل يوميا، وبلغ إجمالي هذه التكلفة حتى الآن 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار تقريبا).

وبلغت تكلفة التعويضات على الأضرار التي لحقت بالبلدات في "غلاف غزة" حوالي 15 – 20 مليار شيكل (4 - 5.4 مليار دولار تقريبا)، وحوالي 5 – 7 مليارات شيكل (1.3 - 1.9 مليار دولار) في البلدات في شمالي إسرائيل القريبة من الحدود اللبنانية.

وأجلت إسرائيل قرابة 125 ألفا من السكان في هاتين المنطقتين الحدوديتين إلى فنادق. ويحل الشخص البالغ شهريا على مبلغ 6000 شيكل (1600 دولار تقريبا)، والقاصر 3000 شيكل (818 دولار). ويبدو حاليا أن قسما كبيرا من هؤلاء لن يعودوا إلى بيوتهم في الفترة القريبة.

ووفقا لـ"واينت"، فإن العجز في ميزانية الدولة سيصل إلى 111 مليار شيكل (30.2 مليار دولار)، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانيات ورفع ضرائب بمبلغ 67 مليار شيكل (18 مليار دولار تقريبا)، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة وأعباء أخرى ستلقى على كاهل المواطنين.