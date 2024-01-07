ميقاتي: أي تفجير في جنوب لبنان سيدمر المنطقة

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله خلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيروت «نحن طلاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلع إلى تحقيق الاستقرار ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد؛ لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة الى تفجير شامل».
وشدد ميقاتي على «التزام لبنان تطبيق القرار الدولي رقم 1701، وعلى أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولا وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها».
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى «العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة».
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