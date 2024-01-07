شكرا لقرائتكم خبر الأردن: لن تنعم المنطقة بالاستقرار دون حل عادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس من التداعيات الكارثية لاستمرار «العدوان» على غزة، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس عن العاهل الأردني تأكيده، لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

وأعاد الملك التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأكد رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، لافتا إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وشدد الملك عبد الله الثاني على رفض بلاده لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، مبينا أن ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له.