واشنطن تؤكد: سنستمر بالدفاع عن الأمن البحري في المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن بلاده ستستمر بالدفاع عن الأمن البحري في المنطقة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "النزاع الجاري يمكن أن ينتشر بسهولة، مما يتسبب في معاناة أكبر".

وأضاف "علينا الالتزام باستخدام نفوذنا لتجنب ظهور جبهات جديدة في النزاع الحالي"، معتبراً أن "قطر قامت بدور أساسي في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، ومنهم أمريكيون".

وشدد بلينكن بالقول "نثير مع إسرائيل الحاجة للقيام بكل ما يمكن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيراً الى أن "90% من سكان قطاع غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء".

واعرب عن رفضه "التصريحات الصادرة من مسؤولين في إسرائيل بإعادة توطين سكان غزة"، مضيفاً "ما يواجهه مراسل الجزيرة وائل الدحدوح مأساة حقيقية، ولا يمكن أن أتخيل الفظاعة التي واجهها وائل الدحدوح ليس لمرة واحدة، بل لمرتين".

وتابع أن "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في تعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية، هجمات الحوثيين تسبب ضررا للشعوب عبر العالم"، مشدداً "سنستمر في الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة".