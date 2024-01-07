الوثائق المطلوبة لوظائف جامعة بيشة بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت جامعة بيشة، على محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاون للعام الجامعي 1445هـ.

وظائف جامعة بيشة:

واشترطت الجامعة بيشة، في بيان لها، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مؤكدة أن الوظائف بنظام التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.

وأوضحت إدارة الجامعة، أن قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد، وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد، حيث ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية / فرع.

ونوهت جامعة بيشة، أنه يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة، وأن تكون بصيغة PDF، مشيرة إلي أنه سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.



الوثائق المطلوبة لوظائف جامعة بيشة:

وسردت الجامعة، في بيانها، الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف المطروحة والتي جاءت كالتالي:

1- صور المؤهلات العلمية.

2- صور من معادلة الشهادة.

3- صور الخبرات العملية.

4- صورة من الهوية الوطنية.

5- خطاب موافقة جهة العمل (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

موعد التقديم على وظائف جامعة بيشة:

وأشارت الجامعة، إلي أن التقديم على الوظائف الشاغرة اعتبارًا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/06/25هـ الموافق 2024/01/07م، ويستمر حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/27هـ الموافق 2024/01/09م.

رابط التقديم على وظائف جامعة بيشة:

ويمكن التقديم على وظائف جامعة، من خلال الرابط التالي: " اضعط هنا".