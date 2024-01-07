انت الان تتابع خبر السوداني والحلبوسي يؤكدان أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي، أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي".

وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية دعم جهود الحكومة في المضي بتنفيذ الخطط التنموية وفق ما تعهدت به ببرنامجها التنفيذي".

كما شهد اللقاء "التأكيد على أهمية تضافر جهود القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية، بما يساعد في تعزيز الاستقرار في محافظاتنا".