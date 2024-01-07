مسيرة الحوثي تخدع اليمنيين بالفبركة

المقاطع المفبركة
وأضاف المصدر أن المقاطع المفبركة التي تنشرها قناة المسيرة هي من أجل إظهار قوة الحوثيين، ومن أجل تغطية ودعم شعارهم الذي خدعوا به الشعب اليمني وهو الموت لإسرائيل، وكذلك لدعم جبهاتهم القتالية وجلب المقاتلين الجدد، إضافة إلى صرف النظر عن انتهاكاتهم الداخلية.
وأكد أن هناك حملة حوثية موازية في الداخل اليمني ترفض وتواجه أي أخبار متداولة أو مقاطع تكشف حقيقة الواقع الحوثي وخداعه وكذبه.
وأوضح المصدر أن الحقيقة التي لا مفر منها وكشفت المستور وفضحت الحوثيين هي أحداث غزة الأخيرة، ولكن من يتابعها من خارج اليمن يعلم مدى إفكها وخداعها.
أحداث غزة
تفضح شعار الحوثيين
مقاطع مفبركة لإظهار قوة الحوثيين
التغطية على شعار الحوثيين
التعتيم على الانتهاكات الداخلية ضد الشعب اليمني
مواجهة أي حملات إعلامية أخرى.
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