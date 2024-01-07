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مسيرة الحوثي تخدع اليمنيين بالفبركة

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استمرت قناة المسيرة الحوثية الإيرانية في نشر الأكاذيب وتضليلها للمتابعين الذين يعتبرونها المصدر الرئيس للمعلومات والأخبار، حيث عمدت خلال الشهرين الماضيين إلى نشر أخبار غزة وفلسطين عبر مواقف مكذوبة وانتصارات وهمية وضربات لمواقع إسرائيلية وسقوط قتلى واستهداف مقرات ومراكز ومخازن عسكرية، وقال مصدر في العاصمة صنعاء هكذا يستمر الحوثيون في الكذب ويظهرون لمتابعي مسيرتهم أنهم حققوا انتصارات كبيرة على القوات الإسرائيلية، بل ويستعرض المتحدث بما يسمى القوات العسكرية معلومات وأرقامًا مضللة وغير صحيحة، ثم تبدأ المسيرة بنقل صور من البحر تظهر بطولات الحوثيين المفبركة، وأن كل ذلك يأتي انتصارا لغزة فلسطين والحقيقة المتوارية هي لصرف النظر عن انتهاكاتهم في اليمن.

المقاطع المفبركة

وأضاف المصدر أن المقاطع المفبركة التي تنشرها قناة المسيرة هي من أجل إظهار قوة الحوثيين، ومن أجل تغطية ودعم شعارهم الذي خدعوا به الشعب اليمني وهو الموت لإسرائيل، وكذلك لدعم جبهاتهم القتالية وجلب المقاتلين الجدد، إضافة إلى صرف النظر عن انتهاكاتهم الداخلية.

وأكد أن هناك حملة حوثية موازية في الداخل اليمني ترفض وتواجه أي أخبار متداولة أو مقاطع تكشف حقيقة الواقع الحوثي وخداعه وكذبه.

وأوضح المصدر أن الحقيقة التي لا مفر منها وكشفت المستور وفضحت الحوثيين هي أحداث غزة الأخيرة، ولكن من يتابعها من خارج اليمن يعلم مدى إفكها وخداعها.

أحداث غزة

تفضح شعار الحوثيين

مقاطع مفبركة لإظهار قوة الحوثيين

التغطية على شعار الحوثيين

التعتيم على الانتهاكات الداخلية ضد الشعب اليمني

مواجهة أي حملات إعلامية أخرى.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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