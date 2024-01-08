شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الإعلام المركزية بمستقبل وطن تكرم الأمناء المساعدين والمحافظات وأعضاء هيئة مكتبها لجهودهم في انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الإعلامية هبة جلال، احتفالية لتكريم الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء الإعلام بالمحافظات، تقديراً لجهودهم الملموسة ودورهم البارز، في إظهار فعاليات وأنشطة ودور الحزب المشرف، خلال الانتخابات الرئاسية، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وحضر حفل التكريم، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم المركزي، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية، وأمناء الإعلام بالمحافظات، وعدد من الأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية.

وفي كلمته، أشاد النائب أحمد عبد الجواد، بدور أمانة الإعلام، تحت قيادة الإعلامية الدكتورة هبة جلال، داخل الحزب وأماناتها بالمحافظات، في الفترة الأخيرة، وبخاصة خلال الانتخابات الرئاسية، موجها الشكر لكافة كوادر وأعضاء الأمانة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على ما حققه الحزب من نجاحات خلال الأشهر الماضية.

ومن جانبها، وجهت الإعلامية هبة جلال، أمين الإعلام المركزي بحزب مستقبل وطن، الشكر لقيادات الحزب، وللنائب أحمد عبد الجواد أمين التنظيم، على الدعم المستمر لأمانة الإعلام، مثمنة الدور الهام للأمناء المساعدين وكافة أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وأمناء الإعلام بالمحافظات، لافتة لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لمناقشة خطة عمل الأمانة في المرحلة القادمة.

وخلال الاحتفالية، تم تسليم دروع التكريم، للأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء الإعلام بالمحافظات، تقديراً لما بذلوه من جهد مشرف.