وائل الدحدوح: نجلي حمزة كان شهمًا وحنونًا وراض بقضاء الله



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، أن نجله حمزة كان شهمًا وبارًا وحنونًا ولا يعزه على الله، قائلا: "أرضى بقضاء الله واسأل الله أن يتقبل أسرتي وعائلتي وكل الشهداء والصالحين والصدقين في الجنة"، وودع نجله: "ربنا اختاروا ونحن راضون باختيار الله".

وأضاف وائل الدحدوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن نجله حمزة انضم إلى بقية الأسرة ولا أحد مستمر في هذه الحياة، متابعا: "الأمل موجود ولم نفقد الثقة، والاستهداف المباشر وتكراره وتعمده أصبح واضح باستهداف منزلي في غزة واستهداف ابني وزميلة سامر واستشهد الزميل سامر، ومن ثم استهداف مكتب قناة الجزيرة واليوم استهداف نجلي في غزة خلال عودته من مهمة وهي وسائل ضغط وكأن الاحتلال لا يعجبه أن نقوم بمهمة إنسانية في مجال الإعلام والتي كفلته المواثيق.

وتابع وائل الدحدوح: "الاحتلال الاسرائيلي يريد أن يدفعني ويكبدني ثمن باهظ.. أجدد القول أن هذا لن يوقفنا"، مشددًا على أن الاحتلال لا يحترم رسالتنا الإعلامية، منوهًا بأن الصحفيين ليسوا طرف في هذه ولكنهم ينقلون الحقيقة فقط من جرائم الاحتلال.