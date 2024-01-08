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اعرف عقوبة مخالفات اللوحات المعدنية للسيارات وفقا لقانون المرور الجديد

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القاهرة - سامية سيد - حرص قانون المرور الجديد 2023 على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة لمدة 6 أشهر متواصلة، الأمر الذي جعل السائقين يهتمون بتنفيذ التعليمات المرورية تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية.

ووضح القانون مخالفات اللوحات المعدنية للسيارات والمتمثلة في:

 -مخالفة تغيير لون اللوحة المعدنية: تصل الغرامة الخاصة بها لقيمة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.

 -مخالفة تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة الخاصة بها إلى 1500 جنيها، كما يتم إيقاف صاحب السيارة 6 أشهر.

 -مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية: قيمة الغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

-مخالفة استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة:  يتم فرض غرامة تتراوح قيمتها بين بين 300 و1500 جنيه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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