شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عقوبة مخالفات اللوحات المعدنية للسيارات وفقا لقانون المرور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص قانون المرور الجديد 2023 على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة لمدة 6 أشهر متواصلة، الأمر الذي جعل السائقين يهتمون بتنفيذ التعليمات المرورية تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية.

ووضح القانون مخالفات اللوحات المعدنية للسيارات والمتمثلة في:

-مخالفة تغيير لون اللوحة المعدنية: تصل الغرامة الخاصة بها لقيمة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.

-مخالفة تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة الخاصة بها إلى 1500 جنيها، كما يتم إيقاف صاحب السيارة 6 أشهر.

-مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية: قيمة الغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

-مخالفة استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: يتم فرض غرامة تتراوح قيمتها بين بين 300 و1500 جنيه.