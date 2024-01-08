نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر تأكيدها أن "وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن سيطلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته لإسرائيل الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب". وكشفت المصادر أن "طلب بلينكن يهدف لإتاحة الفرصة لعودة النازحين لمناطقهم في شمال قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: بلينكن سيطلب من نتانياهو خلال زيارته لإسرائيل الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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