انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار النفط العالمية متأثرة بـ"تنزيلات" السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفض خام برنت 1.09 بالمئة أو 86 سنتا إلى 77.90 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.15 بالمئة أو 85 سنتاإلى 72.96 دولار للبرميل.

وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.



وكشف استطلاع لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.

ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين السعودية يوم الأحد إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.

