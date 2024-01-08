مقتل خمسة شرطيين باكستانيين مكلفين حماية فريق تلقيح ضد شلل الأطفال في انفجار قنبلة

قُتل خمسة شرطيين باكستانيين على الأقل في انفجار استهدف فريق تلقيح ضد شلل الأطفال بشمال غرب البلاد، حسبما أعلن مسؤولون. واوضح مسؤول إداري كبير في منطقة باجور أنور الحق لوكالة "فرانس برس" إن "شاحنة للشرطة تقل قرابة 25 شرطيا من حملة مكافحة شلل الأطفال استُهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع".

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