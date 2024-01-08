الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي انه "هاجمنا الليلة الماضية سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان"، مؤكدا انه "قصفنا مجمعا عسكريا ومنصة لإطلاق الصواريخ وبنى تحتية بقرى مروحين وعيتا الشعب جنوب لبنان".

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