"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "منذ منتصف الليل الفائت، يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الهدوء المشوب بالحذر الشديد انطلاقا من سهل الماري الغجر، وحتى مرتفعات راشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا ومزارع شبعا".

واشار الى ان "جاء ذلك في ظل تحليق مكثف للطيران التجسسي نوع "ام كا" الذي لم يفارق سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا بطلعاته الاستطلاعية على علو منخفض، وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح"، لافتا إلى أن "القصف المدفعي الإسرائيلي تسبب باقفال الطريق الذي يربط شبعا بكفرشوبا في منطقة سدانة".