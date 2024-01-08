اشار النائب وضاح الصادق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "التوظيف السياسي على حساب الكفاءة والنزاهة ونظافة الكف أوصل المرفأ إلى انفجار أودى بثلث العاصمة، ويهدد مطار بيروت الدولي بانهيار شامل. وكما قلنا سابقا، إن المطار يسير برعاية ربانية".

كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: التوظيف السياسي أوصل مرفأ بيروت إلى انفجار ويهدد المطار بانهيار شامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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