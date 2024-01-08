المرصد السوري: فصائل موالية لإيران تستهدف حقل العمر النفطي في دير الزور بعشرات الصواريخ

افاد المرصد السوري بأن "فصائل موالية لإيران شنت هجوماً جديداً على قواعد القوات الأميركية في سوريا، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وفجر اليوم بعشرات القذائف الصاروخية أكبر تلك القواعد وهي قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".
جاء ذلك بعد الاستهداف الجوي الذي نفذته طائرة مسيرة يرجح أنها أميركية استهدفت شاحنة أسلحة تابعة لفصائل موالية لايران بالقرب من البوكمال شرقي دير الزور خلال يوم أمس الأحد".
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