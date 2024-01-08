الصحة العالمية: حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية، ضرورة وقف حمام الدم المستمر في قطاع غزة منذ 3 أشهر .

وقال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير مثيرة للقلق، عن اشتداد القتال وأوامر الإخلاء المستمرة بالقرب من مستشفى الأقصى المهم للغاية في وسط غزة".

وأضاف أن اشتداد القتال أجبر أكثر من 600 مريض ومعظم الأطقم الطبية، على مغادرة المستشفى، مُشيرًا إلى أن أماكن وجودهم غير معروفة حتى الآن وفقًا لمدير المستشفى.

ولفت إلى أن وفدًا من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زار مستشفى الأقصى، ورأى عددًا هائلًا من الجرحى الذين يتم نقلهم لتلقي العلاج العاجل.

وتابع قائلًا: "بعد مرور ثلاثة أشهر على هذا الصراع، لا يمكن تصور عدم إمكانية ضمان الحاجة الأكثر أهمية، وهي حماية الرعاية الصحية... حمام الدم في غزة يجب أن ينتهي".

وأردف بقوله، "لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في شمال غزة، حيث تم إلغاء مهمة أخرى لمنظمة الصحة العالمية اليوم؛ بسبب المخاطر وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، وفي أماكن أخرى من غزة لا يعمل سوى عدد قليل من المرافق الصحية".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 73 شهيدا و99 مصابا في قصف إسرائيلي على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية:

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفًا و316 جريحًا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.