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وفاة وإصابة 27 شرطيًا في انفجار شمال غرب باكستان

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ياسر رشاد - القاهرة -  

قتل خمسة من أفراد الشرطة وأصيب 22 آخرون في هجوم بالقنابل اليوم الاثنين استهدف سيارة للشرطة في منطقة ماموند بإقليم باجور في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية أن أفراد الشرطة كانوا في طريقهم لأداء واجب أمني لتأمين حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال عندما تم استهداف سيارتهم.

وأكد مسؤولو الشرطة سقوط الضحايا، وقالوا إنه تم تطويق المنطقة بعد وقت قصير من الانفجار. وتم نقل القتلى والجرحى إلى المرافق الطبية القريبة.

من جانبهم قال مسؤولو الإنقاذ إن بعض أفراد الشرطة المصابين في حالة حرجة .. ونوه متحدث باسم الشرطة بأن جميع المصابين والقتلى من قوات الشرطة الإقليمية وتم إرسالهم للقيام بواجب تأمين حملة لمكافحة شلل الأطفال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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