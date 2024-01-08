افاد مراسل "النشرة" عن "إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا". كما شنت مسيّرة إسرائيلية غارتين على مزرعة مواشي في أطراف الوزاني.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه موقع رويسات العلم وغارتان اسرائيليتان على خراج بلدة الوزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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