حمية: الأجهزة الأمنية تستكمل عملها لتحديد مصدر الخرق في المطار ومدى الضرر الذي أحدثه

اشار وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، الى ان "الأجهزة الأمنية تستكمل عملها لتحديد مصدر الخرق في المطار ومدى الضرر الذي أحدثه والإجابة ستكون خلال يومين لأن هذا موضوع معقّد جداً".

وكشف حمية انه "لا إجابة ما إذا كان الخرق الذي حصل في المطار داخليّا أم خارجيّا والجواب ستظهره الاجهزة الامنية بعد بضعة أيام والعمل جار على معالجة الاضرار"، مشددا على ان "لم تتأخّر أيّ رحلة بين الأمس واليوم وموضوع الأمن الالكتروني بات واقعاً في كلّ دول العالم وهذا لا علاقة له بالإهمال الإداري فهو خرق معروف يصيب كلّ دول العالم ومؤسساتها وعلينا تفعيل استراتيجية الأمن السيبراني في لبنان".