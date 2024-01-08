افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن |استهداف سيارة بواسطة مسيرة في وسط بلدة خربة سلم وفرق الإطفاء والإسعاف التابعة لجمعية الرسالة الاسلامية توجهت إلى المكان".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: استهداف سيارة بواسطة مسيرة في وسط خربة سلم وفرق الإطفاء والإسعاف تتوجه إلى المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.