أدرعي: طائرات اسرائيلية اغارت على بنية تحتية لـ"حزب الله" داخل لبنان

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان "طائرات حربية للجيش الاسرائيلي اغارت على بنية تحتية لحزب الله داخل لبنان إلى جانب مواقع عسكرية". واشار الى ان "قبل قليل تم اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مدينة كريات شمونا حيث ترد القوات نحو مناطق في جنوب لبنان".

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