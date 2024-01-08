البابا فرنسيس في خطابه السنوي للدبلوماسيين: لوقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان

دعا البابا فرنسيس في خطابه السنوي للدبلوماسيين الى وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان.

وطالب البابا بإطلاق سراح الاسرى لدى حماس "فورا"، داعيا زعماء العالم إلى السعي لتحقيق حل الدولتين لإنهاء الصراع مع إقرار "وضع خاص" للقدس.

ورأى البابا فرنسيس، أن "الرد العسكري الإسرائيلي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة ومعاناة لا يمكن تصورها للمدنيين"، لافتا الى ان "المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة في غزة يجب أن تحظى بالحماية اللازمة".