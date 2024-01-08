اخبار العالم

مصدر مسئول يحسم الجدل حول وجود تعاون مصري إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

نفى مصدر مسؤول ما زعمته تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين - فيلادلفيا.

ووفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد المصدر أن الأنباء التي أثيرت في هذا الشأن عارية عن الصحة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا