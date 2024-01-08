مصدر مسئول يحسم الجدل حول وجود تعاون مصري إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى مصدر مسؤول ما زعمته تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين - فيلادلفيا.

ووفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد المصدر أن الأنباء التي أثيرت في هذا الشأن عارية عن الصحة.