بالفيديو- توافد أهالي المنيا على فرعي البنك الأهلي ومصر لشراء الشهادات الادخار الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

شهدت فروع بنكي الأهلي ومصر في محافظة المنيا، توافد من قبل المواطنين لشراء الشهادات الإدخارية الجديدة، والتي أعلن البنك المركزي المصري عن طرحها نهاية الأسبوع الماضي.

وتعد الشهادة البلاتينية الجديدة التي جرى طرحها مؤخراً ذات عائد 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا، والتي تستهدف الأشخاص الطبيعيين (بالغين وقُصّر- مصريين وأجانب )

وكان بدأ استقبال طلبات شراء شهادات الادخار الجديدة للبنك الأهلي وبنك مصر أونلاين بداية من يوم الجمعة 5 يناير حتى أمس الأحد.

وبدأت البنوك بدءاً من اليوم الاثنين في استقبال المواطنين داخل أفرعها، علما بأنه يتم ربط الشهادة لمدة سنة، وتكون فائدتها بنسبة 23.5% شهريًا، أو يتم الحصول عليها بنسبة 27% بآخر المدة.