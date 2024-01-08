الارصاد الجوية: لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ابتداء من ظهر غد

اعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان "طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر غد الثلاثاء، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حالياً جنوب غرب تركيا، والذي يقترب تدريجياً، مما يؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وامطار غزيرة وعنيفة أحيانا، اعتباراً من يوم الأربعاء مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على الجبال ويستمر ماطر حتى بداية الاسبوع المقبل مع تدني اضافي بدرجات الحرارة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، "غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، والتي تبقى أعلى من معدلاتها كما تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار وتنشط الرياح أحياناً، مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة ليلاً ويتكون الضباب على المرتفعات".

واوضحت ان طقس الثلاثاء "غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساءً فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خفيفة وموحلة في بدايتها تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق. والاربعاء غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطار متفرقة ، تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية، رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٠كلم/ساعة مع تساقط لحبات البرد و التحذير من تشكل السيول على الطرقات وانجرافات التربة من بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر خلال النهار وتلامس ليلاً ال ١٥٠٠ متر مع انخفاض درجات الحرارة".

اما طقس "الخميس: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق .