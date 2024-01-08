موظفو مستشفى بيروت الحكومي اعلنوا الإضراب العام في كافة أقسام المستشفى غدا

اعلن موظفو مستشفى بيروت الحكومي ان "بعد تمادي إدارة المستشفى في استهتارها واستخفافها بحقوق الموظفين وحاجات المستشفى، ونتيجة لعدم دفع رواتبنا المستحقة منذ عشرة أيام على الأقل، ومع الخطر المتزايد بإحتمال خروج اقسام كثيرة عن الخدمة بسبب إهمال الإدارة المستمر رغم تحذيرات الموظفين لها مراراً، بناء لذلك نعلن كموظفين الإضراب العام في كافة أقسام المستشفى غدا مع الحفاظ على الخدمة المقدمة للمرضى المقيمين ومرضى العلاج النهاري وغسيل الكلى فقط، على أن يبدأ تجمعنا أمام مدخل الطوارئ عند التاسعة من صباح الغد الثلاثاء".
وشدد على "مناشدة وزير الصحة العامة فراس الابيض للتدخل كوزير وصاية، ووضع حد لهذا الانهيار الإداري والمالي الحاصل في اكبر مستشفى حكومي في لبنان".
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