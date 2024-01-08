جعجع: رئاسة جمهورية لبنان لن تكون بدلًا عن ضائع في المفاوضات الإقليمية الجارية

اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "رئاسة جمهورية لبنان لن تكون بدلًا عن ضائع في المفاوضات الإقليمية الجارية. رئاسة الجمهورية في لبنان هي موضوع مهمّ جدًّا، وموضوع قائم بحدّ ذاته".

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