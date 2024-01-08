اكدت وزارة الخارجية الأسترالية انه "نشعر بقلق عميق إزاء مقتل الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيين"، لافتة الى انه "وقعنا على بيان ائتلاف حرية الإعلام الذي يدعو أفرقاء النزاع في غزة لضمان حماية الصحفيين".
واعلنت الخارجية ان "البيان يدعو للتحقيق في كل الهجمات ضد وسائل الإعلام في مناطق النزاع ومقاضاة مرتكبيها".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أستراليا: وقعنا على بيان ائتلاف حرية الإعلام الذي يدعو افرقاء النزاع في غزة لضمان حماية الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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